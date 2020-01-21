證監會今日公布，向中資證券發出限制通知書，禁止該行處置其6個客戶賬戶內共計價值1.7億港元資產，因涉及去年11月至12月初，涉嫌操控Hon Corp（8259）股價。證監會續指，調查仍在進行中。

新加坡建築股Hon Corp於2018年10月登陸創業板，招股價為0.5元，上市後兩個月一度高見1.3元。惟Hon Corp於去年12月6日閃現洗倉式暴跌，單日狂瀉74%，收報0.238元，錄得2.39億元成交。該股從此一蹶不振，今日報0.12元，無升跌。

早在去年1月時，證監就曾點名Hon Corp指該股股權高度集中，不過該股的「閃崩」災難發生最終在同年發生。

此外Hon Corp近期亦有新動作，該股昨日公布與認購人簽訂協議，以每股0.106元價格配售9600萬股，相當於現有股本20%。共計集資1017.6萬元，將用於貿易款項及營運資金。認購人為一名新加坡基金經理李晉榮。

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