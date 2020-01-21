南洋商業銀行副總裁梅月嫦表示，去年全年南商香港的個人零售業務盈利錄得雙位數增長，又指自中國信達（1359）收購南商四年以來，銀行資產規模已達至約4000多億元。

她表示，由於聯動機會下，即由母公司客戶帶動，去年全年南商香港的貸款增長速度沒有減慢，但預料今年整體貸款市場較為審慎，仍需視乎本地社會情況。

不過，她指出，近年南商已積極拓展多渠道業務，以及其他非利息收入，包括去年重推無抵押私人貸款、零售按揭貸款、投資理財產品等，均有利於該行的收入增長，目前銀行資產質素良好穩健，並以每年達到正增長為目標。

此外，南商今宣布推出「大灣區置業按揭服務」，貸款額為樓宇買賣價或估價的七成（以低者為準），最高為5000萬港元，貸款期長達30年，並將跟隨港元最優惠利率，現低至2.75厘。

南洋商業銀行（中國）助理總裁兼深圳分行行長陳偉表示，港人客戶佔該行相當高比例，客戶亦可於南商中國（即內地分行）以港元、美元或人民幣，敍造按揭貸款，港幣按揭還款可透過南商香港賬戶每月自動扣款，並提供結匯服務；或者於南商香港敍造內地物業的融資服務。

記者：溫藹紅

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