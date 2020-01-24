穆迪降評級加武漢肺炎擴散，50隻藍籌全部下跌，大市最多曾跌過820點或2.83%，是去年11月11日後最大跌幅及點數跌幅。港股全市亦有1601隻股份下跌，佔比38.7%。大市跌成交亦上升，亦見去年11月26日1330.48億元成交後最多。資金險之下，人民幣亦跌穿6.9關。

恒指今早低開346點，收市跌810點或2.81%，報27985點，成交金額1328億元，較上日增加19.03%；國指跌361點或3.19%，報10970點。

藍籌全挫，石藥（1093）跌0.94%，收報19元，已是跌幅最細的藍籌，而恒安（1044）跌1.75%，收報58.9元，是拖低恒指跌幅最少的藍籌，拖低2點；吉利（0175）跌5.26%，收報14.06元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.42%，收報81.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低96點。

疫情之下，航空股、濠賭股、消費品、保險股均下跌，但連早前借疫情炒上的藥股亦回吐，僅個別能逆市上升。而大市向下，亦引發早前炒作的個別股份回吐。

疫情加人民幣貶值，航空股下跌，國航（0753）收報6.81元，跌5.94%；南航（1055）收報4.74元，跌6.51%；東航（0670）收報3.76元，跌6.7%；國泰（0293）收報10.38元，跌4.07%。在岸人民幣最多曾貶值417點子，貶值至6.9087元；離岸人民幣亦曾貶值453點子，貶值至6.9125元。

同樣受疫情、人民幣貶值影響，濠賭股亦急跌。新濠國際發展（0200）收報19.8元，跌4.35%；美高梅中國（2282）收報12.94元，跌6.23%；澳博控股（0880）收報9.41元，跌4.27%；永利澳門收報18.62元，跌4.81%；銀河娛樂（0027）收報56.75元，跌3.57%；金沙中國（1928）收報41元，跌3.19%。

香港的消費品股亦受挫。周大福（1929）收報7.93元，跌3.41%；普拉達（1913）收報29.7元，跌1.98%；六福集團（0590）收報23.55元，跌2.48%；莎莎國際（0178）收報1.73元，跌4.95%；卓悅控股（0653）收報0.087元，跌2.25%。

藥股、生物科技回吐，生物科技股藥明康德（2359）創52周高後回吐，收報105.7元，跌0.66%，而藥股亦有東陽光藥（1558）創52周高後回吐，收報47元，跌5.34%。而熱炒的抗疫股個別發展，中國中藥（0570）創1個月高後回吐，收報4.22元，跌0.47%；同仁堂國藥（3613）收報12.72元，升0.32%；白雲山（0874）收報27.8元，跌3.3%。

有個別醫療相關股逆市上升，平安好醫生（1833）收報67元，升6.18%，兼創52周高，石四藥集團（2005）收報7.39元，升5.42%。而香港方面，盈健醫療（1419）收報1.34元，升16.52%，不過，中藥顆粒股培力控股（1498）收報0.96元，跌4%，兼見52周低。

美團點評（3960）今早公布，聯合創始人、執行董事及高級副總裁王慧文，因個人追求原因將於2020年12月退出公司的日常管理事務，收報105.8元，跌4.34%。

騰訊（0700）主席馬化騰連續4天累積減持500萬股，騰訊收報385.4元，跌2.68%。阿里巴巴（9988）收報215.8元，跌2%。

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