恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗表示，香港在過去6個月社會運動持續影響下，出現內地旅客及老闆被黑衣人的行為嚇怕，就算內地老闆要來港投資也要顧及員工安全。他恐怕香港的零售需時恢復，亦未必恢復到過往的高峰期，亦不要凡事均要求政府去處理，及將責任推給政府，而是要遵照法治，按法律去處理打人者，否則如同縱容暴徒。

他憶述，兩周前內地一班搞高科技的朋友組團來港舉行研討會，並邀請他出席。這批朋友原先步行200米，由一間酒店前赴另一酒店赴會，但是當他們的秘書步行到一半，即被黑衣人聽到人家操普通話後作出恐嚇，便提議老闆不要再步行赴會，而是坐車前來。他稱，這些內地朋友要投資使錢非大問題，但是在要顧及伙計安全下，他恐怕香港零售市面要恢復要相當時間，恢復到甚麼程度也是一個問題。現時就算有人送錢過來做生意，但是在遇到有人不要錢卻要打人、嚇人，擔心香港的情況不易恢復過往高峰。

他又稱:「現在不要甚麼都要求政府去做」。就他所知，政府已派人赴內地推廣，也要保證不受恐嚇才會有用。他認為，香港是講求法治，除非依法律處理恐嚇的情況，不要再嚇人及打人，否則如同縱容暴徒，亦認為不要將責任推給政府。

他續稱，內地遊客奢侈品消費已經回流境內，加上內地售價變得與境外差不多，內地朋友又不敢南下消費。最近他與大品牌之一的友好飯聚，其友好更表示上海及北京已成為標準及發佈地，而非如過往般在纽约、倫敦、巴黎及香港進行，令香港面對內在及外在難處。他亦引述國際顧問公司指，境內奢侈品消費目前已佔26%，估計到2025年提高至50%。由於該集團在上海的商場增長已好，他估計將來繼續向好，上海以外的商場增長會更快。

集團行政總裁盧韋柏表示，在港對社會運動衝擊下，他們已在去年下半年，依經營環境、地點、租客經營分類，主動為旗下70%商場租戶提供幫助，亦有主動提供如消費送贈券等，幫助推廣，並期望社會運動的影響越來越少。至於有否續租租金壓力，他稱目前回答不到，具體情況仍有待和租戶及客人保持緊密聯络，始終減租與否集團處於被動。整體民生超市及餐飲所受影響，不及高檔零售及遊客區的商户。銅鑼灣的高檔化粧美容品牌租户亦已開業，因此不會貿然改變營運策略。

盧韋柏亦指，集團在港除繼續重建淘大工業村為住宅，及發展北角寫字樓物業，亦有繼續入標投地，只是未有中標而已。執行董事陳文博更補充，他們近期遇到多人放售情況，價錢合理些，因此會留意多些項目。

展望香港樓市，陳啟宗認為，香港樓市仍有人買賣，相關指數滑落不嚴重，但是銷售額會減少，香港樓市不會陸沉。

記者：陳偉燊

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