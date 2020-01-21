因應昨日調低香港主權評級，穆迪今日再將三間與港府密切相關公司的不同評級下調。穆迪將港鐵（0066）發行人評級、及港鐵旗下全資子公司MTR Corporation（C.I.）的優先無擔保評級（backed senior unsecured ratings）雙雙由「Aa2」下調至「Aa3」。二者評級展望由「負面」轉為「穩定」。穆迪表示，港鐵對政府高度依賴，在運營及財務上都互相關聯，因此港鐵對於港府的評級及展望改變非常敏感。

穆迪續指，從環境、社會及管治（ESG）因素而言，對港鐵的評級亦考慮到了公司要保證旗下新工程安全運營所面對的社會風險。穆迪特別指出，尤其是考慮到香港現時的社會動蕩，而公司的沙中線尚處在動工階段。報告續指，港鐵早前據報曾在工程中出現與計劃書不一致的情況，顯示港鐵面對的管治風險亦日益上升。

此外，穆迪今日亦將匯豐及恒生銀行（0011）的長期外匯存款評級（long-term foreign currency bank deposit ratings）由「Aa2」下調至「Aa3」，展望由「負面」轉為「穩定」，引述是受港府主權評級下調影響所致。穆迪續指，兩大行的外匯存款評級受香港的外匯存款上限所限制，因此該評級與港府的長期發行人評級齊上齊落。

穆迪昨日將香港主權評級由「Aa2」降級為「Aa3」，評級展望由「負面」轉為「穩定」，稱變動主要反映港府的管治能力低於先前的估計。於針對港鐵的報告中，穆迪則表示，若港府評級上調，亦有可能會上調港鐵評級。

其他報道：

【公司業績】恒隆地產核心多賺9% 下半年港舖零售額跌17%

【外資買爆】美的集團A股外資持股達28% 被暫停經深股通買入

【不斷更新】恒指曾挫815點 點數計跌幅兩個月最大

【削回贈後】12月轉按登記按月大減21% 料今年回落

【A股收市】滬深兩市低收 創板指結束四連升

【不斷更新】恒指曾挫815點 點數計跌幅兩個月最大

【專欄】從穆迪看政府的心虛

【人幣貶值】市場避險 在岸人民幣貶值幅度見4個月最大

【反擊】張建宗對穆迪調低港評級感遺憾 批評其不公平、不恰當

【大行咁睇】高盛：微信商業化存上行空間 上調騰訊目標價至480元

【不斷更新】穆迪降評級 武漢肺炎擴散 港股曾瀉558點