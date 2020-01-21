恒隆地產（0101）及恒隆集團（0010）公布2019年全年業績，恒隆地產去年純利按年跌24%至61.72億元，核心純利則多賺9%至44.74億元，當中物業租賃核心純利升29%至43.38億元，物業銷售核心純利則跌81%至1.36億元﹔每股基本盈利按年升9%至0.99元﹔恒隆地產每股末期息派0.59元，按年增2%，連同中期已派發的0.17元，全年共派0.76元，按年升1.3%。

恒隆集團方面，純利按年升29%至68.16億元，股東應佔核心純利按年升44%至37.96億元，當中物業租賃核心純利升29%至28.49億元，物業銷售核心純利按年升125%至9.47億元。每股基本盈利按年升45%至2.79元。集團末期息派每股0.63元，按年升3%。

恒隆地產全年收入按年跌6%至88.52億元，集團指，在人民幣兌港幣貶值4.3%情況下，核心物業租賃業務收入按年增加5%至85.56億元，當中佔比高達53%的內地核心物業租賃業務收入按年升7%至45.44億元，香港核心物業租賃業務收入則按年升2%至40.12億元。

期內由於住宅單位銷售減少，物業銷售收入下跌76%至2.96 億元。

集團在業績提到，香港的商舖組入收入按年增加2%至23.74億元，總零售額按年跌4%，當中下半年的零售額較2018年同期跌17%。

各大商場方面，集團指，銅鑼灣商舖組合受到的打擊最為沉重，收入按年跌1%至6.28億元，零售額跌10%﹔旺角商舖組合亦因社會動盪受到嚴重影響。旺角雅蘭中心及家樂坊的收入上半年增加6%，但被零售市場的顯著放緩所抵銷後，全年收入增長放緩至 3%。零售額下跌 1%。港島東的康怡廣場及九龍東的淘大商場受到社會政治事件的影響較小，錄得 2%至 3%的收入增長。

內地方面，上海恒隆廣場總收入上升 9%至16.96 億元人民幣、上海恒隆廣場兩座辦公樓的收入按年增加 1%至6.3億元人民幣，租出率於2019 年底下跌兩個百分點至93%。上海港匯恒隆廣場的收入增加 6%至8.53億元人民幣，主要受惠於在 2018 年 9 月重新開業的北座之全年收入及於 2019 年 6 月重開的地庫所帶來的收入。集團下一個投入營運的內地項目將是武漢恒隆廣場。

記者：陳偉燊

其他報道：

【不斷更新】恒指曾挫815點 點數計跌幅兩個月最大

【專欄】從穆迪看政府的心虛

【人幣貶值】市場避險 在岸人民幣貶值幅度見4個月最大

【反擊】張建宗對穆迪調低港評級感遺憾 批評其不公平、不恰當

【大行咁睇】高盛：微信商業化存上行空間 上調騰訊目標價至480元