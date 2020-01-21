銀行去年紛紛削減轉按優惠，據中原按揭的數據顯示，2019年12月份銀行轉按登記宗數共錄2337宗，按月減少21.6%，全年計則有35026宗登記，較2018年的33899宗微增3.3%。

中銀香港（2388）於2019年連續8個月奪得單月現樓轉按榜首，全年轉按市佔率高達25%，按年躍升7.7個百分點，涉及共8743宗，按年大幅加48.8%。匯豐銀行的排名跌至第二，市佔率18%，全年轉按登記宗數6311宗。

但若單看12月，中銀香港之轉按市佔率按月減少5.4個百分點至24.3%，共569宗。工銀亞洲按月上升一級至第二名，巿佔率按月增加6個百分點至18.2%，涉426宗。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行接連數次調整按揭優惠，但銀行調整步伐並非一致，遂吸引不少客戶趕搭轉按優惠尾班車，年中累積登記曾躍升至紀錄新高，中小型銀行在轉按尾班車期間較具競爭力，其轉按巿佔率有較大升幅。然而由於轉按誘因逐步減弱，料2020年整體轉按登記量將回落下跌 。

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