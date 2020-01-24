穆迪下調香港評級，加上武漢肺炎疫情擴散，恒指午後跌幅擴大，最多曾挫815點或2.83%，點數計，跌幅是去年11月11日挫820點後最多。

航空股、濠賭股續跌。國航（0753）現報6.82元，跌5.8%；南航（1055）報4.74元，跌6.51%；東航（0670）報3.76元，跌6.7%；國泰（0293）報10.32元，跌4.62%。

濠賭股方面，新濠國際發展（0200）報19.62元，跌5.22%；美高梅中國（2282）報12.86元，跌6.81%；澳博控股（0880）報9.31元，跌5.29%；永利澳門報18.54元，跌5.21%；銀河娛樂（0027）報56.6元，跌3.82%；金沙中國（1928）報41元，跌3.19%。

藥股個別發展，石四藥集團（2005）報7.19元，升2.57%；中國中藥（0570）報4.22元，跌0.47%；同仁堂國藥（3613）報12.78元，升0.79%；白雲山（0874）報27.3元，跌5.04%。

個別醫療相關股向好，平安好醫生（1833）報66.9元，升6.02%；盈健醫療（1419）報1.33元，升15.65%。

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