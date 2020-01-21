由本港眼科醫生林順潮創立的希瑪眼科（3309），今年將新增三間新醫院，分別位於廣州、惠州及珠海，三間新醫院料會在第二季前後正式營業，連同上海及北京各一間醫院，以及深圳現有三間醫院，和香港的手術中心及眼科診所，希瑪眼科的規模已從上市時兩間醫院擴展至今年的9間。

林順潮指，現時公司於大灣區已基本完成布局，深圳坪山的深圳總部醫院亦將於2至3年內建成，接下來是在前海及羅湖物色醫院地點，目標是深圳共設5間醫院；下一步則會研究東莞、佛山等其他大灣區城市。全國方面，林順潮表示亦有意在成都發展，正積極研究，而公司策略是做大做強，不是做多，所以不求全國覆蓋，他舉例，上海目前只有一間醫院，仍有很大空間，而且上海周邊的長三角地區亦有機會，因此會先做好區域布局。

現時希瑪旗下醫院有獨營、合作及收購等模式，例如希瑪投資2000萬元（人民幣，下同）的惠陽希瑪眼科，便是與惠州市長久投資共同籌建，佔70%股權；珠海市的眼科醫院，則是以1600萬元收購當地惟一的昌久眼科醫院。而廣州的醫院則是希瑪斥1億元購買物業開辦。林順潮指，不會拘泥於任何方式，最重要是滿足公司的10項標準，像人流、交通、消費力，以及能否滿足日後長遠擴展等需要。公司昨日亦宣布以一半現金及一半股份方式，入股醫療保健解決方案商Avalon Global的5%股本，代價約3887.5萬元。

資金方面，林順潮表示現時所有項目及入股就算全部以自有資金支付，公司仍有近2億現金，不過考慮到貸款優惠等，坪山及廣州兩個項目選擇向銀行融資。

另外，林順潮指香港近半年情況及內地經濟下行，對中港業務會有些影響，但並不明顯。至於內地爆發新型冠狀病毒，他認為屬變種，並非新病毒，而中港於非典後的防疫能力強，因此對疫情持較樂觀看法。

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