穆迪再將香港主權評級調低，本非意外事，穆迪評級不時帶點政治意味，今次列舉的原因亦無甚驚喜。反而是香港政府的回應，暴露出政府自身其實重視面子遠多於正視問題，說到痛處，不外乎轉移視線與耍官腔。沒說甚麼比說了甚麼更重要，以此觀之，卻見政府多少心虛，然而穆迪所指的要害，都是香港與中國大陸均不能迴避的問題。若要長治久安，終究要正視。

穆迪報告寫得簡明，通篇主旨在於兩點原因，在第二段已經寫明：一、特區政府勢弱；二、（高度）自治受制約。

關於第一點，穆迪解釋為持續多月的示威至今尚未平息，是因香港行政、立法機關未能有效回應示威，兼且兩者都「不作為」，顯示特區政府弱勢。穆迪未有表明對示威的立場或獻計，單純從經濟角度表述，示威愈早平息愈好。政府回應是拋出大堆財政穩健、股市暢旺的官腔，營造出穆迪是看淡香港財政而降級的錯覺；然而穆迪今次報告本來就贊同香港財政優秀，甚至覺得以香港財政狀況，定可度過經濟難關，即香港政府只是裝作駁倒對方，而對方根本不曾質疑你財政能力。

反而對於未能平息示威這個重點，政府未有正面回答，只能借重複多月來的官腔試圖輕輕帶過：「獨立研究及檢討」，「與不同背景、政治立場和年齡層的市民對話」等；然而政府與區議會關係未有向好、再無舉辦社區對話、宣稱「沒有警暴」等，穆迪說政府沒有effective response或tangible plans，也不是憑空捏造的。若然政府所說是有效的，幾個月前示威早就平息了。

對於第二點，穆迪早於2017年已經提過，老調重彈，反而政府的回應，竟未有明確捍衛香港的自治能力或與大陸的分別，卻提及面對動盪，「特區政府在中央政府的大力支持下，仍堅守『一國兩制』方針」。其一是明明談及自治，卻要在前頭標榜「中央政府的大力支持下」，其次是要強調「仍堅守」。一如蔡英文接受BBC訪問時所說，她認為台灣本是獨立國家，自不須宣告。若認為是行之有效，語調應是氣定神閒，一國兩制自然存在，例如曾蔭權在位時會反覆強調大陸與香港是不同的政治制度，亦不過闡明約定好的事實，語氣平淡。

穆迪憂慮的是「中環與西環走在一起」。若要證明自治能力依舊，現任政府大可繼續強調與大陸「劃清界線」，但通篇回應偏偏沒有這麼做，或用實質的理據去證明自治能力健全。實際對一國兩制尚存多少信心，大概可料到一二，亦更印證政府勢弱，不論對市民抑或北京。

撇除示威，穆迪亦提及社會議題也是考慮降級的因素，如財富不均、人口老化、樓價負擔能力，或會減少政府稅收而削弱財政；這些都是不敏感的議題，內文亦無非難之意，純粹羅列一些眾所周知的問題。然而現屆政府卻以「並非香港獨有」就打發過去，還指不影響香港「制度優勢」與商業競爭力。並非獨有的問題不代表不用解決，而報告亦無指過這些社會議題會衝擊制度或商業競爭力，即政府再度顧左右而言他，亦無反駁減少稅收一點。若非政府未有仔細端詳報告，便是政府迴避了，連中性的社會議題都不打算聽人意見。不論何者，都與重建公信力背道而馳。

儘管今日要收拾殘局不易，儘管政府內部或有不少制肘，但要令外界不再失去信心，從減少謊言或放下無謂的面子做起，起碼不至於令香港政治、經濟都雙雙惡化下去。這些也許也是今次鬧出修例風波的癥結所在，就是政府的公關手法。

賈文清

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