恒指跌659點，收報28136點，成交金額683億元。武漢新型肺炎疫情進一步擴散，廣東已有4個城市失守，北京、上海亦先後確疹個案。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山指廣東兩名患者並未到過武漢，新型肺炎已肯定可人傳人。航空、濠賭、酒店股進一步下跌，連昨日相對穩定的科技股也顯著下跌，遭馬化騰減持套現20億元的騰訊（0700）跌逾2%，小米（1810）跌近3%。

走勢上，恒指今早失守20天線，若短期內未能回到之上，較大可能向底部進發，現約位於27716點，再下一支持則貼近27000點。客觀來看，新型肺炎現進入大規模爆發階段，加上正值春運，情況會比較嚴竣。投資者在長假期前去風險、減倉的力度會頗大，要有心理準備。

光大國際（0257）自從供股集資後，股價就持續偏弱，現價又回到供股時的6元水平。集團供股集資是要大舉投資垃圾發電，管理層也說到做到，單是2019年籌建項目就達到38個，投資額高達217億元，是營運中的產能規模的1倍。如此龐大的投資，既加大負債水平，也對短期現金流有巨大影響，而不斷加大投資卻始終向不到收成期，也是市場不喜歡此股的主因。

但近年新能源的價格政策、拖款發放補貼等問題逐步解決，行業都獲得重估，就僅光國仍處低位。在建項目終有一天投產轉化為盈利，而集團也開始有意放慢投資步伐，旗下的光大綠色（1257）已表明將盈利質素放於規模之前，6元以下小注收集，中線或有理想回報。