穆迪下調香港評級，加上武漢肺炎疫情擴散，恒指低開346點後，跌幅曾擴大至680點，半日跌659點或2.29%，報28136點，成交金額683億元；國指跌268點或2.37%，報11062點。

舜宇（2382）升0.28%，收報140.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0.8點；疫情爆發保險股下跌，中人壽（2628）跌4.95%，收報21.1元，是跌幅最大的藍籌，友邦（1299）跌3.36%，收報81.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低95點，平保（2318）亦跌2.84%，收報95.85元。

受疫情影響，航空股第二日急跌，國航（0753）收報6.79元，跌6.22%；南航（1055）收報4.77元，跌5.92%；東航（0670）收報3.8元，跌5.71%；國泰（0293）收報10.24元，跌5.36%。

濠賭股亦難逃跌數，新濠國際發展（0200）收報19.5元，跌5.8%；美高梅中國（2282）收報12.9元，跌6.52%；澳博控股（0880）收報9.43元，跌4.07%；永利澳門收報18.7元，跌4.4%；銀河娛樂（0027）收報56.8元，跌3.48%；金沙中國（1928）收報41.3元，跌2.48%。

消費的奢侈品股亦下跌，周大福（1929）收報8元，跌2.56%；普拉達（1913）收報29.7元，跌1.98%；六福集團（0590）收報23.5元，跌2.69%；周生生（0116）收報10.4元，跌2.99%。

藥股逆市造好，表現較為突出的有，中國中藥（0570）收報4.34元，升2.36%；同仁堂國藥（3613）收報12.98元，升2.37%；神威藥業（2877）收報8元，升3.63%；同仁堂科技（1666）收報8.3元，升6.41%。