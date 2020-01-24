穆迪昨晚宣布，將香港的主權評級由原有的Aa2降至Aa3，並且將展望評級，由「負面」轉為「穩定」，為3年內第2度調低香港評級。另一方面，武漢肺炎於內地有擴散跡象，在多重負面因素夾擊下，港股今日顯著受壓。

恒指今早低開346點或1.21%，開報28449點，最多跌558點，低見28237點，現時指數仍未止跌，最新報28356點，仍瀉441點。

藍籌股升跌表現完全反映上述兩項不利因素，藥股石藥（1093）升0.63%，報19.3元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；憂慮疫情下減少訪澳，銀娛（0027）跌3.65%，報56.7元，是跌幅最大的藍籌。預期賠付或受疫情影響，以及穆迪降評級對投資產品影響，友邦（1299）跌2.89%，報82.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低81點。

航空股下跌，國航（0753）收報6.96元，跌3.87%；南航（1055）收報4.87元，跌3.94%；東航（0670）收報3.85元，跌4.47%。

濠賭股全線挫，新濠國際發展（0200）收報20.05元，跌3.14%；美高梅中國（2282）收報12.9元，跌6.52%；澳博控股（0880）收報9.41元，跌4.27%；永利澳門收報18.7元，跌4.4%；銀河娛樂（0027）收報56.75元，跌3.57%；金沙中國（1928）收報41.1元，跌2.95%。

藥股向上，白雲山（0874）收報29.3元，升1.91%；同仁堂科技（1666）收報8.06元，升3.33%；中國中藥（0570）收報4.35元，升2.59%；東陽光藥（1558）收報50.25元，升1.21%。

相關報道：

稱港府能力遜預期 穆迪調低香港主權評級至Aa3