穆迪降香港評級，加上武漢肺炎擴散，港股今早低開346點或1.21%，報28449點，成交金額20億元；國指今早低開117點或1.04%，報11214點。

金沙中國（1928）升1.06%，報42.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；申洲國際（2313）跌4.74%，報108.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.77%，報82.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低78點。

根據股權披露資料顯示，騰訊（0700）主席馬化騰連續4天累積減持500萬股，為逾兩年來首次，每股出售價介乎398.1至401.4元，共套現約20億元。完成交易後，馬化騰持股量由原來8.58%減少0.05個百分點至8.53%。騰訊開市報395元，跌0.25%

恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）公布2019年度業績，開市分別報20.6元，跌0.96%，及開市報19.08元，無升跌。另外會公布業績的PICO（0752）開市報2.33元，無升跌、維達（3331）開市報16.6元，跌0.24%。

三新股上市。Infinity（1442）開市報0.335元，招股價0.31元，升8%；中關村科技租賃（1601）開市報1.45元，招股價1.52元，跌4.6%；GHW（9933）開市報0.44元，招股價0.51元，跌13.7%。

美團點評（3960）公布，聯合創始人、執行董事及高級副總裁王慧文，因個人追求原因將於2020年12月退出公司的日常管理事務。開市報110.4元，跌0.18%

武漢肺炎持續擴散，航空股下跌，國航（0753）開市報7.11元，跌1.8%；南航（1055）開市報5.04元，跌0.59%；東航（0670）開市報4元，跌0.74%；國泰（0293）開市報10.8元，跌0.18%。

濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）報20.7元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報13.58元，跌1.59%；澳博控股（0880）開市報9.7元，跌1.32%；永利澳門開市報19.3元，跌1.33%；銀河娛樂（0027）開市報57.75元，跌1.87%；金沙中國升1.06%。

藥品股向上，東陽光藥（1558）開市報52元，升4.73%，創52周高；中國中藥（0570）開市報4.32元，升1.89%；白雲山（0874）開市報29.25元，升1.74%；華潤醫藥（3320）開市報7.25元，升2.11%。

生物科技向上，藥明康德（2359）開市報107.3元，升0.85%；ＢＢＩ生命科學（1035）開市報3.28元，升8.97%，齊創52周高。

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