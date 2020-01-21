美股休市，今早美股期貨表現變化不大，港股ADR則升230點，重上29000關。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.25%，折合報400.97元；匯控（0005）升0.51%，折合報60.25元；建行（0939）升1.37%，折合報6.74元。

今日焦點股份可留意：

根據股權披露資料顯示，騰訊主席馬化騰連續4天累積減持500萬股，為逾兩年來首次，每股出售價介乎398.1至401.4元，共套現約20億元。完成交易後，馬化騰持股量由原來8.58%減少0.05個百分點至8.53%。

恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）今早公布2019年度業績。另外PICO（0752）、維達（3331）亦會公布業績。

三新股上市。Infinity（1442）招股價0.31元；中關村科技租賃（1601）招股價1.52元；GHW（9933）招股價0.51元。

評級機構穆迪今晚宣布，將香港的主權評級由原有的Aa2降至Aa3，理由包括香港的自治受到制約，及港政府的管治能力比原先預期為低，並且在過去9個月，缺乏實質的計劃，去回應大眾對政治或經濟及社會的關注。港府剛發出回應，指非常不認同穆迪對香港情況的評估，並對穆迪下調香港信用評級的決定深感失望。

美團點評（3690）公布，聯合創始人、執行董事及高級副總裁王慧文，因個人追求原因將於2020年12月退出公司的日常管理事務。

武漢肺炎持續擴散，留意藥股、航空股、賭股。

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