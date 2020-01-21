恒指昨跌260點，收報28,795點，成交金額1116億元。武漢新型冠狀病毒肺炎確診及疑似個案激增，兩日內新增達136宗確診病例，同時北京、深圳也分別確診2例和1例，浙江也有疑似個案。疫情開始向全國擴散，港股下跌，A股在人行大量注入流動性下表現仍偏強。港股開始步入調整期，估計農曆新年長假期前會有沽壓，宜拉開價位分段低吸高升股，提高現金比重也是穩妥策略。

中國已向周邊國家輸出了多宗肺炎個案，泰國、日本、韓國都先後失守。香港雖然尚未有確診個案，但本月上旬有一名來自武漢有肺炎症狀的內地女性離開醫院走入社區，大概也已被武漢肺炎攻陷。由武漢經航班到達周邊國家的民眾人數，只佔武漢市人口的極小部分，但竟然也有如此多確診病例，可以想像實際情况有多嚴重。倫敦帝國理工學院的MRC全球傳染病分析中心就基於病毒、當地人口和航班數據的疫情模型，推斷感染人數或已達1700名。

醫藥股炒起 中生製藥破阻力創新高

若專家推斷正確，意味新型肺炎已在內地大規模爆發，幾可肯定會人傳人；考慮到國際航班會監測旅客體溫，依然輸出了幾宗確診個案，武漢民眾能在內地陸路未受監察自由流動，傳染的範圍和速度可想而知。現在北至北京、南至深圳都已失守，其他省市料會陸續出現確診個案，航空、濠賭、酒店等板塊短線難有運行。參考SARS經驗，股價跟確診個案數字會有高度相關。若中央或地方政府如實公布最新疫情，2月份會是最艱難的時期，也可能是上述板塊見底之時，趁低收集博中線回升是可取的策略。若市况調整，一些近月已高升的股份會有較大獲利沽壓，但中長線向上大勢未改，拉闊一些入市價，每逢大跌便小注收集來壓低入市價，短線難免捱價位，但中線會有理想回報。

疫情大爆發炒起醫藥股，東陽光藥（1558）飈升達20％，一度突破50元關口，中生製藥（1177）亦突破阻力創新高。新型肺炎仍未有確切治療方法和相應藥物，而除非感染數以十萬、甚至百萬計，否則研發出治療的藥物也未必大有「錢」途。醫藥股炒起的背景，其實是新一輪集採剛落幕，短期政策風險減退；人行又大舉放水，由上周三至今已向市場注資1.35萬億元；再加上新型肺炎成為好的借口，資金就瘋狂追捧。走勢絕對是強，但中生製藥2020年預測市盈率也高達36倍，是否能破位後展新升浪，筆者就有點保留，短線還是傾向審慎一些。

受惠5G政策 長飛光纖炒落後

退一步看，雖然大市調整，但資金實在相當多，工信部鼓勵地方政府出台支持5G政策，相關股份炒起，就連長飛光纖（6869）這隻令無數人損手的股份也起飛，筆者覺得醫藥股同樣有條件炒落後。復星醫藥（2196）可以留意。集團過去有較大仿製藥，面對中央的壓價政策自然最受傷害。但市盈率也降至15倍左右，反映了不利因素，同時也加大了研發投入，日前就公布了兩款抗癌藥的研發進展，分別應用於乳腺癌和淋巴癌。若抗癌藥及其他自主研發藥開始步入收成期，則股價也會有頗大重估空間。

[張兆聰 還看今朝]