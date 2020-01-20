評級機構穆迪今晚宣布，將香港的主權評級由原有的Aa2降至Aa3，理由包括香港的自治受到制約，及港政府的管治能力比原先預期為低，並且在過去9個月，缺乏實質的計劃，去回應大眾對政治或經濟及社會的關注。港府剛發出回應，指非常不認同穆迪對香港情況的評估，並對穆迪下調香港信用評級的決定深感失望。

政府回應自治受制約時說：「 香港特別行政區的憲制及法律地位十分清晰。其中，《基本法》第一條指出， 香港特別行政區 是中華人民共和國不可分離的部分。《基本法》第十二條列明， 香港特別行政區 是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。根據《基本法》第四十三條，香港特別行政區行政長官依照《基本法》的規定對中央人民政府和香港特別行政區負責。自回歸以來，特區政府一直嚴格按照《基本法》的規定落實『一國兩制』、『港人治港』、高度自治，我們不認為穆迪有足夠理據就此提出任何質疑。」

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政府又指儘管過去七個多月香港面對自回歸以來最嚴峻的社會動盪，特區政府在中央政府的大力支持下，仍堅守『一國兩制』方針，依法應對局面，以自身力量遏止暴力，盡快回復社會秩序。

它又指穆迪對香港的信用評級亦與香港良好的信用基礎不符。特區政府的財政狀況以及對外資產淨值長期以來位居國際前列，為香港提供強大的緩衝以應對挑戰。穆迪亦認同市場對聯繫匯率制度的信心仍然堅固。香港銀行體系穩健，銀行資本充足，流動性充裕，資產質素健康。過去一年，隨着IPO和債券融資活動的蓬勃發展，資本市場表現良好，滬港通和債券通的使用額亦大幅上升。「持續的社會動盪反映香港社會存在深層次問題，特區政府即將就此進行獨立研究及檢討，亦正積極與不同背景、政治立場和年齡層的市民對話，虛心聆聽他們的意見，為社會尋找出路。」

新聞稿又說，包括穆迪提出的財富不均、人口高齡化，和樓價負擔能力，並非香港獨有，更沒有影響香港的制度優勢和香港作為國際金融中心、貿易中心與全球最佳營商地之一的核心競爭力。這包括法治和司法獨立，健全的監管制度，資金、人才、貨物和資訊自由流出，簡單低稅制，高效的基礎設施，以及高質素的專業服務等等。