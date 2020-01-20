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【各自發展】新股Infinity暗盤升18% 中關村科技破底

文章日期：2020年1月20日 21:39

農曆新年前最後一批新股將於明日上市，物流股Infinity Logistics（1442）今日暗盤炒起，於耀才暗盤升17.74%，收報0.365元。每手10000股，每手帳面賺550元。3隻新股中規模最大為中關村科技租賃（1601），有北控水務（0371）作基投，惟暗盤跌穿招股價，全日跌1.32%至1.5元。每手2000股，每手帳面蝕40元。化工股GHW（9933）跌11.8%，報0.45元。每手4000股，每手帳面蝕240元。

與本月早前新股相比，本次3隻新股認購反應均未算大熱。中關村科技租賃今日公布，下限定價1.52元，集資5.07億元。公開發售超額認購4.8倍，一手中籤率100%，人人有份。Infinity Logistics中間定價0.31元，集資1.55億元。公開發售超購9.46倍，一手中籤率10%，20手穩中1手。GHW International下限定價0.51元，集資1.275億元。公開發售超購20.7倍，一手中籤率40%，15手穩中一手。

 

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