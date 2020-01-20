評級機構穆迪宣布，將香港的主權評級由原有的Aa2降至Aa3，並且將展望評級，由「負面」轉為「穩定」，為3年內第2度調低香港評級。該行認為，香港政府的管治能力比原先預期為低，並且在過去9個月，缺乏實質的計劃，去回應大眾對政治或經濟及社會的關注有關，同時，亦反映香港特區自治面對的制約，比之前預期的更為明顯。

穆迪又指，將展望評級調升，則反映香港在持續一段時間的政治及社會不穩，本地生產總值增長轉弱或呈現負增長下，財政實力及宏觀經濟表現仍然持續穩定。同時，該行將2015年政府為籌備發行伊斯蘭債券的發債體的外幣無擔保優先債務評級調低，同樣由Aa2調降至Aa3。本地的外幣長期債券、本地貨幣債券及存款的評級則維持在Aaa水平。長期外幣存款的評級則由Aa3降至Aa2，短期外幣債券及銀行存款評級維持在P-1水平。

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穆迪對於香港自治（autonomy）權利的約制有一定篇幅，認為約制比以往更加嚴重，亦成為今次降級的主要因素之一。穆迪指，儘管「一國兩制」在過去20年加強香港的自治能力，但最終都要反映香港作為中國一部分的角色，以及特區政府對內地當局的行政責任。

香港自治權的實際變化或預期變化帶來風險，因為外國政府相應的行動會對香港的競爭力和經濟實力產生負面影響，並進一步阻礙決策的有效性。最明顯的例子是美國最近通過了《香港民主與人權法案》，美國國務院和其他機構會進行年度審視，以確定香港的政治地位變化，是否符合美國對香港貿易政策的本質。

穆迪稱，如果香港與中國內地的體制再度整合，令香港在立法、司法或行政的自治權進一步受到約束，穆迪有可能再降級。

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