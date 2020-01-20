【嚴正澄清】必瘦站：義診App為註冊非牟利App
文章日期：2020年1月20日 21:00
本地有報章昨日報道質疑， 必瘦站（1830）旗下「Dr App」借義診為名，間接推銷醫生賺分成。必瘦站今發聲明指，「Dr App」乃註冊非牟利機構「香港慈善基金會 」的醫療健康App，成立目的乃協助市民就其健康問題預約門診就醫，並強調集團一直嚴謹遵循有關當局的相關條例，包括醫務委員會的條例，報導有關的不實推測絕無根據。
另一方面，集團反駁報道中所指的「健康幣」可用現金取代並非事實 ，「 健康幣 」是市民透過定期收看App內視頻及資訊免費獲取，從而鼓勵市民多接觸健康資訊，並且透過「健康幣」作「義診」目的。集團同時重申，與App內的醫生及醫務所全無任何業務合作關係，集團從前、現在及將來也絕無從中獲取任何金錢上的回饋及利益回報。
報導中同時提到集團在去年4月的一宗官司，並稱有一名新加坡籍女子指被迫消費130萬。集團在聲明中再次強調，相關民事訴訟中的原告人均已主動徹回訴訟，對報道含有誤導性、偏見性及不完整的陳述表示極度遺憾。
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