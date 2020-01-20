畢馬威、匯豐及香港總商會發表聯合調查顯示，共有52%企業管理層表示計劃於2022年或之前在大灣區擴展業務，顯示企業對大灣區發展的信心。有73%受訪管理層認為，拓展更大市場是企業計劃在擁有逾7100萬人口的大灣區投資的主要推動力，其他原因包括與合作夥伴和客戶保持更緊密的聯繫、獲得人才、降低成本及享有更完善的交通基建。

今次調查是於2019年7月至9月期間進行，受訪者包括747名來自內地、香港和澳門多個行業的企業管理層。在行業焦點方面，有56%受訪者認為科技與創新產業最能受惠於大灣區，79%來自科技與創新產業的企業管理層認同這個觀點。該產業有53%受訪者，預計未來三年的業務收入增長至少達30%。金融服務業被視為第二個主要受惠板塊，42%的受訪者認為該行業在大灣區最能受惠，行業普遍計劃大舉投資於大灣區，有78%的受訪管理層預計將斥資逾1000萬元推進其在區內的市場推廣及品牌建立的重點工作。有35%的受訪者則認為，貿易與物流業是最能受惠於大灣區規劃的第三個行業。

該調查又顯示，受訪的五分之四的管理層預計，未來3年內大灣區的經濟增速將較內地其他地區高，有56%受訪者更預計其大灣區業務收入未來三年內至少有20%增長。不過，要實現增長過程中亦不無挑戰，有73%的受訪管理層認為對政策或監管措施的理解、不確定和不熟悉大灣區是其業務計劃所面對的主要風險，這個比例高於2018年的68%。

畢馬威中國香港區管理合夥人劉麥嘉軒表示：「若要充分把握大灣區所提供的機會，企業必須制定並實行正確的策略，同時採用大灣區的思維方式。這一思維方式要求企業考慮區內商品、服務、人才和資訊的互聯互通和自由流動，並全面接納和支援該地區，相當於大灣區一地的『經濟全球化』。」

匯豐香港工商金融主管趙民忠則指，隨著區內發展及可用收入上升，將為各行各業帶來不少商機。他更指，匯豐已為多個行業設立專門客戶服務團隊，以配合其業務需要，協助他們在區內發展。大灣區的發展亦將會為提供綠色金融服務的公司創造機遇，有47%受訪者表示會考慮透過可持續金融為其在大灣區擴展業務融資。

香港總商會大灣區工作小組召集人余鵬春總結：「儘管法規仍存在差異，我們還是建議企業儘早進軍大灣區市場，積極探索瞭解針對其所在行業的重要稅收政策和優惠措施，以及大灣區內每個城市的關鍵發展優先事項，以便選擇最適合其拓展業務的城市。」

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