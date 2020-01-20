在深圳上市的樂視網發出盈利預警，預期2019年年度虧損約112.81億元（人民幣、下同），較去年同期大增1.75倍。該集團更提醒投資者，集團將會出現負資產，同時因為受樂視非上市體系經營不善的延續影響，形成大量關聯應收和預付款項，造成資金流極度緊張。這使到其對其對上游供應商形成大量欠款無法支付、合同違約引發大量訴訟等問題；同時由於供應鏈暫停等問題進一步導致公司下游銷售大幅下滑，回款困難。

樂視網又指，截至2019年底，其違規對樂視體育擔保案已經遭樂視體育18方投資人提起仲裁，其中15起均判其敗訴，其他3起仲裁案仍在審理中。在公司充分評估未決仲裁結果，及未來潛在被訴的可能性後，基於審慎性考慮，已就樂視體育、樂視云案件負債約98億餘元作出計提。

樂視網稱，管理層密切關注事項進展，並依法保留向相關責任方、非上市公司相關方繼續追索、起訴的權利。目前該公司正在積極要求創辦人並持股23.07%的賈躍亭對其造成的上市公司關聯債務問題負責，責成賈躍亭及其關聯方以現金或其所持股權和資產，切實解決其對上市公司構成的實際債務，保障上市公司股東權益，緩解資金壓力。但截至目前，非上市體系債務處理小組的解決計劃中，並未通過現金方式償還，上市公司短期無法獲得現金支持，因資金缺乏導致的上市公司經營困境並不能直接、有效解除。