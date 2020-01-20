一名33歲無業漢上月打爛上水匯豐分行的玻璃及櫃員機等，被控一項刑事損壞罪，上周承認控罪，並在粉嶺裁判法院被判入戒毒所。當時辯方稱，被告願全數賠償，惟政府作為控方，維修費的報價達20萬元。匯豐發言人今日則指，該行不會向對方追討賠償。

匯豐發言人稱，對於法庭的決定表示尊重，並樂見案件得到公平審訊。該行認爲要以理性溝通、互諒互讓和謀求和解的態度處理分歧。基於有關人士不當的行爲經已判罪，並顧及他的個人狀況，匯豐決定就此個案特別處理，不會向對方追討賠償。

發言人續稱，法治是香港的核心價值以及一直賴以成功的要素，希望各界以和平、具建設性的方式表達意見，該行將會一如既往支持香港經濟發展、服務社區。

33歲無業漢不滿匯豐凍結「星火同盟」戶口，上月打爛上水匯豐分行的玻璃及櫃員機等，被控一項刑事損壞罪，有毒癮的被告承認控罪，本月16日在粉嶺裁判法院被判入戒毒所。辯方透露，被告願全數賠償，維修費於上次提堂時報價10.2萬元，惟控方當日稱相關維修費為20萬元，比上次提堂報價的10.2萬元增近一倍。

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