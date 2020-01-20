健康活動平台Switch＆Co今宣佈，與信諾香港合作推出電子健康錢包，平台特選的信諾尊尚醫療保保單持有人可享500港元的Switch信用額，並可當作電子貨幣於Switch手機應用程式（APP ）內使用，客戶可預約及參與有關的健康活動。

Switch＆Co為健康活動平台，以手機APP為用戶提供與身心健康相關的活動，該平台最近於香港推出，並提供超過1000項健康活動（包括杜拜、阿布扎比及香港市場），並將之整合為「身心鍛鍊」、「興趣體驗」和「洗滌心靈」三大原素。

該平台又稱，信諾香港是本港首間與Switch＆Co合作的醫療保險公司，為平台員工及特選客戶提供Switch＆Co 手機APP 的升級優惠，指由即日起信諾香港客戶，將分階段獲免費升級為「Switch+」的會員，並可以優惠價錢參與該平台的健康活動。

信諾香港行政總裁及區域總經理陳宇文表示，信諾香港一直致力透過科技，幫助客戶改善健康，是次與Switch & Co合作體現出該公司的承諾，讓港人更容易獲取健康活動相關的資訊，又認為該手機APP可幫助客戶保持「動」力，培養運動的習慣及輕鬆改善健康狀況。

Switch＆Co創辦人兼行政總裁Gary Blowers表示，Switch的健康平台提供豐富的休閒、體育及與身心健康相關的活動選擇，非常適合信諾客戶使用：此外，Switch更有嶄新功能，讓公司更有效地幫助員工及客戶管理身心健康。

記者：溫藹紅