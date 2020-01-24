本港周末再起衝突，加上內地武漢肺炎疫情擴散，港股高開低收，呈大陰燭，且成交亦保持高位。不過首十大成交金額股份，特別是近期熱炒的，其實成交大多不增反跌，例如騰訊（0700）、平保（2318）、小米（1810）、阿里（9988）、美團（3690），相反，配股的世茂（0813）則以60億成交成為成交金額榜首。

港股今早高開112點後最多升118點，高見29174.92點，創去年5月8日29252點後最高，午後跌幅擴大，最多跌261點，收市以接近低位收，跌260點或0.9%，報28795點，成交金額1115億元，較上日增加0.21%，是1月14日1191.93億元成交後最多，亦是連續7日成交逾千億；國指跌88點或0.77%，報11331點。

中生製藥（1177）升4.94%，收報12.32元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌5.89%，收報42.35元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升3.7%，收報68.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；友邦（1299）跌2.14%，收報84.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低61點。

大市跌成交增，資金炒主題。憂慮內地武肺，藥股熱炒，今日有多達20隻股份成交超過10億元，當中有三隻是藥股，分別是中生、石藥（1093）及東陽光藥（1558）。藥品股當中5隻創52周高，包括翰森製藥（3692）收報28.6元，升3.06%；中生；遠大醫藥（0512）收報5.27元，跌0.94%；聯邦制藥（3933）收報5.76元，跌1.71%；而東陽光藥更因有3樣產品中標國家藥品集中採購，收報49.65元，升19.35%。

其他藥股亦大升，白雲山（0874）收報28.75元，升9.11%；興科蓉醫藥（6833）收報0.295元，升9.26%；中國中藥（0570）收報4.24元，升8.16%；四環醫藥（0460）收報0.97元，升4.3%；神威藥業（2877）收報7.72元，升4.32%。

多隻生物科技股亦創52周高，包括藥明生物（2269）收報106.2元，升0.19%；信達生物（1801）收報32.7元，升2.67%；藥明康德（2359）收報106.4元，升1.82%；康希諾生物（6185）收報63.55元，升4.01%；啟明醫療（2500）收報45.4元，升2.02%。

武肺憂慮，航空股則下挫。國航（0753）收報7.2元，跌7.57%；南航（1055）收報5.02元，跌5.99%；東航（0670）收報4.01元，跌6.31%；國泰（0293）收報10.76元，跌2.54%。

濠賭股亦下跌。新濠國際發展（0200）收報20.7元，跌3.49%；美高梅中國（2282）收報13.8元，跌6.5%；澳博控股（0880）收報9.83元，跌6.38%；永利澳門（1128）收報19.56元，跌5.28%；銀河娛樂（0027）收報58.85元，跌5.38%；金沙中國（1928）收報42.35元，跌5.88%。

本地消費股個別發展，周大福（1929）收報8.21元，跌0.73%；普拉達（1913）收報30.3元，升5.21%；周生生（0116）收報10.72元，跌3.07%；寶光實業（0084）收報0.126元，跌5.26%。

教育股亦下挫，睿見教育（6068）收報3.49元，跌5.68%；楓葉教育（1317）收報3.19元，跌4.2%；中國新華教育（2779）收報2.44元，跌3.94%；新高教（2001）收報3.13元，跌3.4%。

傳吉利（0175）母企洽購Aston Martin的投資興趣減弱，吉利收報14.84元，跌4.38%。

世茂抽水，內房、物管下跌。奧園（3883）收報12.26元，跌4.67%；佳兆業（1638）收報3.91元，跌3.69%；萬科（2202）收報31.15元，跌3.26%；恒大（3333）收報19.66元，跌3.15%；鑫苑服務（1895）收報1.53元，跌4.38%。

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