渣打香港個人金融業務按揭產品主管申泰蒙娜表示，政府放寬按揭保險成數後，本地市場反應良好，相關按保申請於去年第四季按季錄得一倍增長，當中有68%為首置申請，認為整體市場穩定。

她表示，去年本港經濟現技術性衰退，加上社會事件、中美貿易戰、內地經濟放緩等因素影響，料今年市場仍要面對挑戰，但認為本地市場基調保持良好，銀行系統體系仍具有彈性。她又指，聯繫匯率制度下，料本地港息（HIBOR）將跟隨美息走勢，保持平穩。

金管局於2018年7月已發布銀行業開放API框架，要求本地銀行由分四個階段開放應用程式界面（API），即允許第三方機構連接銀行内部系統。

經絡按揭轉介今宣布與渣打香港合作，推出第二階段開放API按揭申請平台「按揭快API」。經絡按揭轉介營運總監張顥㬢表示，客戶將可於該公司網站實時申請銀行按揭產品，目前主要覆蓋按揭貸款產品，未來或將推展至信用卡、最優惠利率貸款等產品。

他又指出，自去年4月推出首階段API服務平台，網站瀏覽量按半年計大幅上升62%，而選用電子申請表的客戶已佔整體的五成，較未推出前的兩至三成，錄得持續攀升，又指第三階段現正洽談當中，會按金管局要求逐步推出。

申泰蒙娜表示，渣打將為經絡API客戶提供特快審批服務，該行會於客戶提交申請2小時內聯絡客戶，並承諾於一天內作初步審核。

記者：溫藹紅

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