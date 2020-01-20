法興將今年中國經濟增長預測由5.8%上調至5.9%。大中華經濟分析員林凱褀解釋，估計今年中美貿易戰風險在美國大選前會減退，選後才重燃，料年內再升級機會只有15%，而且由去年四季起內地經濟已有回穩跡象。她亦相信隨貿戰不明朗因素減退，也有助刺激本港經濟，但難言會否迅速反彈至早前水平。

林估計，明年美國經濟下半年會適度放緩為主要風險之一，皆因隨美企盈利增長放緩，使企業加薪動力下降，而去年美國經濟主要由消費推動，當薪金和就業增長放緩便會影響經濟。在這情況下她料聯儲局下半年減息四次，共一百點子。

中國方面風險則是違約率勢進一步上升，過去當違約上升時，息口亦會跟隨向上。

另外，她指人行早前已表達期望下調實際利率，為此估計人行除了下半年降準100點子外，或於首季便會下調中期借貸便利（MLF）利率5點子，全年減20點子。

該行亞洲股票策略主管Frank Benzimra則預計，隨美國經濟開始放緩，去年美企盈利主要由股份回購帶動，但今年會缺乏這個動力，而且估值都偏高，看淡今年美股前景。他較看好整體亞洲市場，當中相信A股最終會跑贏標指，料上證指數全年會升11%，年底前上望3400點，標指則會下跌6%。港股方面，他認為市場被低估，今年或見反彈。

記者：王俊騏

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