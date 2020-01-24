周末本港示威再變衝突，加上內地中國新型冠狀病毒肺炎病例(下稱武漢肺炎)擴散，於北京、深圳確診新型冠狀病毒肺炎病例，武漢新增136例死亡1例。恒指高開112點最多升118點，高見29174點，創去年5月08日29252點後新高後倒跌，曾挫140點。

恒指半日跌113點或0.39%，報28942點，成交金額641億元；國指跌18點或0.16%，報11401點。

中生製藥（1177）升5.11%，收報12.34元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌5%，收報42.75元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升3.17%，收報68.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點；友邦（1299）跌1.44%，收報85.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。

武漢肺炎擴散，航空股首當其衝，國航（0753）收報7.23元，跌7.19%；南航（1055）收報5.04元，跌5.62%；東航（0670）收報4.06元，跌5.14%；國泰（0293）收報10.8元，跌2.17%。而同期油價升、人民幣亦升，對航空股影響應較輕微。紐約期油現報59.14元，升1.02%；布蘭特期油現報65.6元，升1.16%；在岸人民幣現報6.849元，升值108點子；離岸人民幣現報6.8537元，升值137點子。

航空股下跌或反映市預期旅遊減少，旅客熱門的賭場亦有機會受影響，濠賭股下跌。新濠國際發展（0200）收報21.1元，跌1.63%；美高梅中國（2282）收報14.02元，跌5.01%；澳博控股（0880）收報9.91元，跌5.62%；永利澳門收報19.6元，跌5.08%；銀河娛樂（0027）收報59.5元，跌4.34%；金沙中國（1928）收報42.75元，跌5%。

早前已受反修例、反警暴示威影響的本地消費股，在周末衝突、武漢肺炎擴散下，表現各異，普拉達（1913）收報30.2元，升4.86%；六福集團（0590）收報24.1元，跌0.21%；周生生（0116）收報10.92元，跌1.27%；周大福（1929）收報8.21元，跌0.73%。

武漢肺炎擴散受惠的則是藥股、生物技股。多隻生生物科技創52周高，包括藥明生物（2269）收報106.6元，升0.57%；信達生物（1801）收報32.45元，升1.88%；藥明康德（2359）收報106.8元，升2.2%；康希諾生物（6185）收報64.15元，升4.99%；啟明醫療（2500）收報45.5元，升2.25%。

藥品股表現更佳當中，多隻創52周高，包括翰森製藥（3692）收報29.8元，升7.39%；中生製藥（1177）收報12.34元，升5.11%；遠大醫藥（0512）收報5.3元，跌0.38%；聯邦制藥（3933）收報5.86元，無升跌；東陽光藥（1558）收報49.95元，升20.07%。

中藥相關的藥品股亦向上，中國中藥（0570）收報4.19元，升6.89%；白雲山（0874）收報27.9元，升5.88%；同仁堂科技（1666）收報7.82元，升4.27%。

華潤啤酒（0291）發盈喜，預期截至去年底止年度純利按年增加至少30%。收報41.2元，跌0.12%。

中國人壽（2628）發公告，指集團2019年度純利與2018 年度相比，預計增加約455.80億元人民幣至478.59億元人民幣，同比增加約400%到420%。收報22.45元，升2.05%。

世茂房地產（0813）公布，以先舊後新方式，配售1.58億股，集資46.74億元，配股價為29.58元，較停牌前32.1元折讓7.85%，新股佔擴大後已發行股本約4.57%。收報29.75元，跌7.32%。

世茂配股亦拖累其他內房，奧園（3883）收報12.44元，跌3.27%；佳兆業（1638）收報3.94元，跌2.96%；新城發展（1030）收報8.89元，跌2.31%；寶龍地產（1238）收報5.05元，跌1.94%；融創（1918）收報44.1元，跌1.89%；禹洲（1628）收報4.34元，跌1.81%。

同樣處於高位的物管股亦受挫。鑫苑服務（1895）收報1.53元，跌4.38%；3隻物管亦創52周高後回吐，包括新城悅（1755）收報14.6元，跌1.35%；奧園健康（3662）收報6.65元，跌1.04%；及永升生活服務（1995）收報6.76元，跌3.29%。

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