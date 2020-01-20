工信部部長苗圩在新聞發布會上表示，與有關部門研究促進汽車消費的政策措施，進一步研究評估新能源汽車補貼政策。

苗圩表示，在內外部環境發生深刻變化、經濟出現下行壓力的背景下，汽車行業在2018年首次出現產銷量負增長，進入市場和產業結構的調整期，不過，從去年下半年開始，隨着企業有序調整應對和相關促進消費政策的逐步落實，汽車的產銷量同比降幅在不斷收窄。11月產量同比出現增長，市場的信心有所恢復。

苗圩說，今年的汽車產銷形勢的預測是好於去年，估計今明兩年將是汽車企穩築底的關鍵時期。今年的產銷規模總體大概能夠維持約2500萬輛， 可能是持平或略為減少。

另外，對於新能源汽車Tesla減價，或影響內地新能源汽車銷情。苗圩稱，消費者將會得到更大實惠，能夠購買到更低價格的新能源汽車。

他又稱，從市場競爭來看，短期給其他企業帶來壓力和挑戰，惟長遠而言，是一個機遇，倒逼內地新能源汽車企業加大創新力度，在與國際企業競爭中，優勢互補。從總體上來看也有助於中國汽車市場競爭走向國際化，促進行業轉型升級。

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