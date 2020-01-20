國際公共政策顧問機構Demographia公布「2019年國際房價負擔能力報告」顯示，香港連續第十年登上房價最難負擔城市榜首，房價對家庭入息中位數比率由上年度的歷史高位20.9倍輕微回落至20.8倍，但仍拋離第二位加拿大溫哥華的11.9倍。

據Demographia調查，本港的指數屬嚴重負擔不起（severely unaffordable）級別，回落幅度低於第二及第三位的溫哥華及澳洲悉尼，兩大城市最新的房價對家庭入息中位數比率分別為11.9倍及11倍，2018年分別為12.6倍及11.7倍。

該衡量住宅樓價負擔能力的比率，是以一個城市的房價中位數除以家庭全年入息中位數計算，數值愈大負擔能力愈差。根據香港的最新數字，意味著一個家庭須不吃不喝20.8年才能「上車」做業主。

報告提到，早於殖民地時代（早於70年代），香港的新住宅發展嚴格由政府控制，政府為住宅用地的唯一供應來源，這與實行自由土地使用制度的國家不同，樓價上漲與這種限制性監管環境有關。

然而，近年本港土地供應方式似有所改變，土地供應專責小組建議通過規劃及中長期進行填海發展房屋，冀改善房屋供應及負擔能力。此外，近期私人發展商亦貢獻出部分土地予政府，以紓緩房屋供應短缺情況。

至於最可負擔樓價首十個城市則全數位於美國，排首位的為羅徹斯特(Rochester)，樓價對家庭入息中位數比率只為2.5倍，克里夫蘭(Cleveland)及奧克拉荷馬市(Oklahoma City)均以2.7倍緊隨其後。

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