港股今早高開112點或0.39%，報29169點，是去年5月08日29252點後新高，成交金額76億元；國指今早高開82點或0.73%，報11502點。

中移動（0941）升5.74%，報70元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點；創科實業（0669）跌1.93%，報66元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.98%，報85.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

華潤啤酒（0291）發盈喜，預期截至去年底止年度純利按年增加至少30%。開市報41元，跌0.6%。

中國人壽（2628）發公告，指集團2019年度純利與2018 年度相比，預計增加約455.80億元人民幣至478.59億元人民幣，同比增加約400%到420%。中人壽升1.82%，報22.4元。

世茂房地產（0813）公布，以先舊後新方式，配售1.58億股，集資46.74億元，配股價為29.58元，較停牌前32.1元折讓7.85%，新股佔擴大後已發行股本約4.57%。世茂開市報30.2元，跌5.92%。其他非藍籌內房方面，旭輝（0884）開市報6.5元，升0.93%；富力（2777）開市報14.12元，升0.71%；合景泰富（1813）開市報11.8元，升0.34%；萬科（2202）開市報31.95元，跌0.78%；恒大（3333）開市報20.25元，跌0.25%；禹洲（1628）開市報4.39元，跌0.68%。

路透引述知情人士報道，匯控（0005）將在股票部門裁員大約100人，大多集中在歐洲大陸的交易部門。裁員涉及股票研究、銷售、交易和後台業務，亞洲也將有少量裁員。匯控跌0.42%，報59.9元。

中石油集團公布，現任中石化集團董事長戴厚良，將出任中石油集團董事長及黨組書記，同時免去王宜林的中石油集團董事長與黨組書記職務。王宜林是到齡退休。石油股方面，中石化（0386）升0.42%，報4.74元；中石油（0857）跌0.76%，報3.91元；中海油（0883）升0.59%，報13.6元。

周大福（1929）公布收購彩寶品牌Enzo Jewelry全部股權，以豐富集團的多品牌產品組合。Enzo於2004年創立，在內地有約60個零售點，主要位於一、二線城市，並以直營及加盟模式進一步擴大內地的業務據點。周大福開市報8.48元，升2.54%

中石化油服（1033）表示，按照中國企業會計準則，預計公司2019 年年度歸屬于上市公司股東的淨利潤約9.1億元人民幣左右，較2018年增長540.6%。開市報1.01元，升7.4%。

招商銀行（3968）公布去年業績快報，股東應佔淨利潤928.67億元人民幣，按年增長15.28%。開市報41.65元，升0.45%。

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