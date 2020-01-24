上周美股三大指數向上，港股ADR升60點或0.21%，報29117點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.46%，折合報400.85元；匯控（0005）升0.14%，折合報60.24元；建行（0939）跌0.46%，折合報6.74元。

今日焦點股份可留意：

華潤啤酒（0291）發盈喜，預期截至去年底止年度純利按年增加至少30%。

中國人壽（2628）發公告，指集團2019年度純利與2018年度相比，預計增加約455.80億元人民幣至478.59億元人民幣，同比增加約400%到420%。

世茂房地產（0813）公布，以先舊後新方式，配售1.58億股，集資46.74億元，配股價為29.58元，較停牌前32.1元折讓7.85%，新股佔擴大後已發行股本約4.57%。

路透引述知情人士報道，匯控（0005）將在股票部門裁員大約100人，大多集中在歐洲大陸的交易部門。裁員涉及股票研究、銷售、交易和後台業務，亞洲也將有少量裁員。

中石油集團公布，現任中石化集團董事長戴厚良，將出任中石油集團董事長及黨組書記，同時免去王宜林的中石油集團董事長與黨組書記職務。王宜林是到齡退休。

周大福（1929）公布收購彩寶品牌Enzo Jewelry全部股權，以豐富集團的多品牌產品組合。Enzo於2004年創立，在內地有約60個零售點，主要位於一、二線城市，並以直營及加盟模式進一步擴大內地的業務據點。

中石化油服（1033）表示，按照中國企業會計準則，預計公司2019 年年度歸屬于上市公司股東的淨利潤約9.1億元人民幣左右，較2018年增長540.6%。

招商銀行（3968）公布去年業績快報，股東應佔淨利潤928.67億元人民幣，按年增長15.28%。

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