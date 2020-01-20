恒指上周五終收於29000點之上，動力卻主要來自平保（2318）、建行（0939）、醫藥股和港資股。若非收市破位，大市變動其實不算大，個股則炒到飛起，一直強勢的小米（1810）飈升8.3%，成交額只僅次於破頂試衝百元關的平保，而眾安（6060）、中興（0763）也分別漲7.5%及7.3%。以動力來看，小米也成功衝破密集區，但技術上非常超買，若回調至13元以下可小注收集，而中興和眾安同樣強勢，亦值得跟進。從炒落後的角度看，港資股中的銀行股也有條件穩步回升。

美股上周中短暫窄幅上落後再破頂，港股周五初段高開低走並曾倒跌，到下午3時前表現仍乏善可陳，主要是騰訊（0700）表現疲弱。但平保尾市發力拉升，最後10分鐘連同競價時段成交額超過21億元。

成交配合 小米有力闖14元關

現在市況很資金主導，平保上周多次試破97元也無法企穩，但資金一到便直撲百元關，若突破後會否又反高潮倒跌？面對現市況的波動，可取的策略是選有基本因素支持、走勢上佳的強勢股，然後分段逢低收集。平保中線應可上試110元至120元，但在這之前的走勢會相當反覆，壓低均價、盡量維持有帳面利潤，是能堅持持有到高位的關鍵。

小米是當前最炙手可熱的大型股份。炒作原因可以相當多，如小米有最多物聯網產品（Internet of Things），當5G到來又真的萬物互聯，最終有何商機不重要，現水平一定能有一番炒作。北水已連續31日淨流入小米，累計已達79億元。觀乎美團（3690）的往績，當北水堅持掃貨，股價就不會怎麼回調，大陽燭後往往也僅短暫橫行便又再走高。在北水支持下近期展開升浪，經已升破2019年至今的所有價位，14元附近在2018年時是一個密集區，但當時成交量並不大，以近期的買盤而言（假設能持續的話）絕對有能力闖關，真正的阻力是16元以上，這是上市初期的天量交易區。超短線阻力位13.6元，下一阻力15.24元。

受到局勢影響，港資股去年大落後，踏入2020年也未見太大起色，但近日卻在乏人提及下逐步回升。各大行都對本港經濟看法偏淡，即使在基數效應下今年可擺脫衰退，但增長卻可能相當弱，或許就僅1%或以下。樓市在放寬按揭保險限制後也未見起色，中原指數最新報175.88，按周跌0.62%，連續兩星期下跌。寫字樓、零售商舖租金下跌，但商戶仍然經營艱難，周大福（1929）、莎莎（0178）都宣布會大規模關店，報道亦指大量餐廳打算農曆年後、踏入傳統淡季便結業。

本周便是農曆新年，沒多久便知情況有多差，但港資股估值其實都充份反映。以銀行股為例，恒生（0011）都不斷被大行下調評級，市帳率已降至2倍，為2015年下半年、中國崩盤時的水平，歷史上就僅1997、98年亞洲金融風暴時更低。

恒生市帳率已調整 中銀更值博

當然，恒生的股本回報率已下降不少，市帳率作出相應調整亦合理。因此，筆者覺得中銀香港（2388）其實更值博。論質素跟恒生仍難相提並論，但以估值相對股本回報率則非常吸引。中銀2017年和2009年第三季股本回報率都降至約11%，但市帳率仍維持在1.5倍，而2020年預測股本回報率與這兩個時期相若，市帳率卻僅1倍。當市場對香港氣氛不那麼悲觀，其實極具重估空間，只是這些股份在當前炒風熾熱的市況中很難引起投資者興趣，只合有耐性的投資者。

[張兆聰 還看今朝]