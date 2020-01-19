香港機場管理局公布，香港國際機場2019年的客運量達7150萬人次，飛機起降量為41.97萬架次，按年分別減少4.2%及1.9%，整體貨運量則同比減少6.1%至480萬公噸。機管局指，12月份客運量繼續受旅遊業表現疲弱影響，但轉機及港人外遊人數急增，增長達一成。

去年12月份，香港國際機場飛機起降量按年減少8.4%至3.4萬架次，客運量下降12.5%至570萬人次，貨運量則輕跌1%至44.3萬公噸。機管局指，客運量繼續受訪港旅遊表現疲弱影響，於月內以往來中國內地及東南亞的客運量跌幅最為顯著。然而，轉機／過境旅客及香港居民外遊人數均錄得強勁增長，分別同比增加 14% 及 9%。至於出口貨運量於12月份同比增加 3%，惟進口及轉口貨運表現仍然疲弱。在主要貿易地區中，出口至歐洲、印度及日本的貨運量升幅最為明顯。

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，未來會繼續提升機場設施，其中一號客運大樓擴建部分於2019年啟用，東大堂美食廣場亦完成翻新，而一號客運大樓提升項目仍會繼續進行，包括美化登機閘口，天際走廊及四號停車場擴建部分亦快將啟用。此外，香港國際機場航空網絡於持續擴展，去年新增了 17 個航點，包括北京大興國際機場、博爾格阿拉伯、多佛切斯沃德、唐卡斯特、古瓦哈提、合肥、伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場、揭陽、納閩島、長崎、新潟、富國島、龍目島、下地島、揚州、葉卡捷琳堡及銀川。