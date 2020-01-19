財政司司長陳茂波今日發表網誌，指即使或會出現較大赤字的預算案，仍會保持香港公共財政持續穩健、金融穩定，為香港社會和經濟提供一個可持續發展的環境，2020/21年度的預算案會繼續採取擴張性財政姿態，以逆週期措施「振經濟、撐企業、保就業、紓民困」。

他指出，還有一個多月便會公布新一份財政預算案，近日密集地進行相關的諮詢工作，市民的意見包括希望政府改善公共服務、提升行政效率、發展多元經濟及紓解民困，又希望政府鼓勵本地消費，以支持經濟及就業，或乾脆全民派錢，讓市民自由運用。

他認為，任何措施涉及動用公共資源，如果部分恆常措施建議落實，相關開支或會隨人口高齡化而快速增加。例如65歲以上長者兩元乘車優惠的開支，由2012年實施時約2至3億元，急增至今天約14億元，長者醫療券在2009年實施時每年開支約3600萬元，到2018年時已增至約28億元。

陳茂波表示，這樣的增幅長期持續下去，社會不容易負擔。2019/20年度的政府帳目是15年來首次出現赤字，由於2020/21年度收入減少，尤其是土地相關收入，加上政府繼續以逆週期措施撐經濟、紓民困，相信赤字水平會更高。

他又指，行政長官日前公布的十項解困措施，主要希望改善長者及基層人士的福利，回應一些社會上多年來的訴求，初步估算相關措施涉及逾一百億元的經常開支，將在明年及其後時間逐步落實，屆時香港的經濟恢復後，政府收入將回復較高水平，同時亦可探討需否其他開源措施。另外，過去多年政府持續都有推出一些一次性的措施，例如退稅、寬免差餉、豁免商業登記費等，涉及的金額並不小，在有需要時或可調整以騰出資源。