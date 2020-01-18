美國製造業數據造好，加上中國去年GDP增速預合預期，美股三大指數再創即市及收市新高。道指曾升75點，高見29373點，收市升50點或0.17%，報29348點；標指升12點或0.39%，收報3329點；納指升31點或0.34%，收報9388點。

一周累計，道指、標指及納指分別升1.82%、1.97%及2.29%，三大指數均創下自2019年8月底以來最大單周升幅。

道指方面，Visa為升市最大推手兼升幅最多的股份，收市升1.87%，貢獻25點；財險公司Travelers升1.35%，貢獻12點；蘋果升1.11%，貢獻23點。市值升破1萬億美元Google母企Alphabet昨日再升2.02%。

恒指夜期報29098點，高水42點。港股ADR比例指數升57點或0.2%，報29114點。中國移動（0941）折合報66.96元，較港收市升1.14%；中海油（0883）折合報13.64元，較港收市高0.88%；騰訊（0700）ADR折合報400.8元，較港收市升0.45%；滙控（0005）ADR折合報60.23元，高0.13%。