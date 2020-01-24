知名內房潮州富豪、星河控股的創辦人黃楚龍旗下的商業營運服務供應商星盛商業遞交上市申請文件。星盛商業目前擁有五個品牌，包括知名購物中心品牌COCO Park、COCO City、COCO Garden、iCO及第三空間的星盛。星盛在2017、2018年及截至2019年9月底的收入分別為2.781億元人民幣（下同）、3.287億元及2.894億元，利潤為5040萬元、8510萬元及8370萬元。

集團在2017、2018年及截至2019年9月底的在管項目分別為20個、22個及38個，上述期間總合約面積分別為162.4萬平方米、207.3萬平方米及2.87萬平方米。當中由星河控股及其聯繫人相關的合約面積分別為65.6萬平方米、69.6萬平方米及123萬平方米﹔由獨立第三方物業發展商的商用物業的合約面積為96.8萬平方米、137.7萬平方米及164萬平方米。

在2018年度及截至2019年九月底，來自星河控股及其聯繫人的收入佔總收入為88.4%及88.6%，可見集團對星河控股依賴程度。

集團的營運模式分別為委託管理服務、品牌及管理輸出服務及整租服務，當中委託管理服務為主業，在2018年及2019年首九個月分別佔收入的77.1%及75.4%，業務毛利率分別為49.3%及48%。

品牌及管理輸出服務在2018年及2019年首九個月收入分別為5888.5萬元，及5663.3萬元，毛利率分別為66.9%及68.7%﹔整租服務在2018年及2019年首九個月收入分別為1626.1萬元及1454.2萬元，毛利率分別為33.7%及43.2%。

今次星盛有意來港主市，集團計劃將籌集所得用作收購及投資其他中小型商業運營服務供應商、將整租服務分部項下零售商用物業裝修或翻新、對擁有優質商用物業的項目公司進行戰略性少數股權投資、提升信息化系統及作一般營運資金及業務用途。