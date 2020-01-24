強積金顧問公司駿隆引述積金局資料顯示，2019年強積金市場以宏利位首位，管理資產規模2308.24億元，市佔率23.8%，按季增加0.4個百分點。而匯豐及恒生的市佔率分別為19.7%及6.4%，雙雙按季降0.1個百分點，但兩者合共多過宏利。

截至去年12月31日，本港強積金總資產達9,690億元，第4季淨增長640億元；當中520億元為投資回報。屬高風險資產的股票基金及中風險的混合資產基金資產於季內錄得淨流入共9億元，主要受惠同期環球股市造好，股票基金表現強勁，吸引強積金投資者。

另據積金局最新資料顯示，截至去年底，強積金基金開支比率(FER)為1.46%。相比前月為1.51%。駿隆集團執行董事王玉麟指出，FER為滯後後據。是次比率下降主要是延後反映2018年宏利宣佈減價以及預設投資策略基金(DIS)的收費。他續指，由於主要營辦商經已減價，且市況良好營辦商減價壓力不大，相信要待積金局正在籌備的積金易(eMPF)推行後方再有大幅減價空間。

其他報道：

【罪成候判】華信地產前財務總監貪污及詐騙260萬元罪名成立

【加緊審查】金管局：今年會對銀行資產質素進行更深度調查

【攀岩模式】碧桂園莫斌︰今年拿地預算1600億元以上

【全面倒退】I.T第三季港澳同店銷售倒退33% 內地、日美市場亦倒退

【營運數據】東風汽車今年銷量目標315.8萬輛 按年增7.5%

【港股收市】恒指升173點 今年首次收高於29000 成交第6日逾千億

【大吉之兆】里昂風水指數料恒指今年夏季漲幅最多

【人幣升值】人民幣午後急升 創近半年高

【外資入股】傳大眾買內地電池製造商20%股權