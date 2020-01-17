國家統計局今日公布．2019年GDP總量達到99.1萬億元（人民幣，下同），人均GDP首度突破一萬美元，全國總人口也突破14億，達到14億5萬。在今日國新辦的記者會上，官員甚至稱中國「為人類發展進步作出貢獻」，皆因中國14億人的人均GDP達到一萬美元，把全球GDP一萬美元的人口翻了一倍至接近30億。

面對向來愛以總規模自詡的中國官員，外媒卻集中在細節發問，因為撇除表面數據後，有4項數據顯示中國經濟正陷入困境，人口紅利正在消失。首先是中國出生率僅1.048%，創70年以來最低；二是勞動人口按年減少89萬人，連降8年；三是人均可支配收入僅增速為5.8%，低過GDP增幅；四是失業率5.2%，按年多0.3個百分點。

上述4點反映，推動人類經濟社會發展重大進步的中國，卻改變不了本國人口紅利消失的趨勢。從短期看，去年城鎮新增就業人口1352萬人，是自2015年之後再次按年下降；介乎15歲至59歲的勞動力年齡人口8.96億人，為2011年最高峰9.25億人後，連續第8年減少。從中期看，1960年代初，亦即一孩政策執行之前，中國曾迎來一波生育高峰，例如1963年，的出生人口便接近3000萬人，但這一年出生的人將在2023年進入60歲，換句話說未來幾年將有大量勞動力年齡人口進入退休人口。再從長期看，去年中國出生人口1465萬人，出生率跌至1.048%的1949年建國以來新低，意味著直到2035年新增勞動力人口佔總人口比例會不斷下滑。

人口紅利消失的問題，山東社會科學院人口學研究所所長崔樹義認為，雖然2019年動年齡人口佔總人口從64.3%跌至60%，但比例上仍屬較高水平，加上未來隨闔人口政策的完善，不排除出生率有反彈可能。

然而，勞動力減少伴隨著是老年化問題，去年全國居民人均可支配收入為3.07萬元人民幣，扣除價格因素的實際增長5.8%，低於GDP增速。居民可支配收入是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的工資、投資、財產等淨收入。而在人口老化之下，未來中國一個兩口子家庭不僅要撫養孩子，還要照顧4名老人，可支配收入及儲蓄將進一步下降，從而影響到消費支出。