周大福（1929）公布收購彩寶品牌Enzo Jewelry全部股權，以豐富集團的多品牌產品組合。周大福執行董事鄭志剛表示，很高興Enzo加入了周大福的大家庭，。Enzo一向以超卓的工藝和創意見稱，今後會延續其天然彩寶大師的獨特市場定位，豐富集團的多品牌策略，進一步拓展彩寶首飾的領域。另一方面，Enzo亦可借助周大福的零售及行業竅門，為顧客創造更大的價值。

Enzo於2004年創立，在內地有約60個零售點，主要位於一、二線城市，並以直營及加盟模式進一步擴大內地的業務據點。Enzo亦在多個內地主要電商平台包括天貓、京東、唯品會等擁有堅實的品牌實力，緊貼Z世代及主流珠寶顧客不斷變化的需求，提供多元化和創新的產品組合，產品價格由低於3000元人民幣到50000元人民幣及以上不等。

交易於2020年1月17日完成，周大福指出，不會對綜合資產淨值及截至2020年3月31日止財政年度之經營業績產生任何重大影響。

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