去年金管局批出8張虛擬銀行牌照，現時只有一間試業，金管局助理總裁陳景宏表示，今年首季會有3至4間虛擬銀行試業。對於標準化API，金管局副總裁阮國恒表示，暫時未有確切想法，會先作內部討論，再與銀行商討。

去年政府放寬按保上限，阮國恒透露，由10月中至年底，新按保批出約3600宗。按保放寬不適用於即供樓花，阮國恒提醒，樓花買家選擇建築期付款的話，如果樓價在交樓前下跌，將會有估價風險。

對沖基金Hayman Capital創辦人Kyle Bass日前接受外電訪問，揚言香港銀行業將爆發危機，阮國恒表示，不少人的評論並非基於事實，認為香港銀行穩健程度全球領先，認為不需要擔心。

市場關注資金外流情況，阮國恒表示，2019年存款總額按年升2.9%，近月港匯靠近強方兌換保證，兩項指標均反映無資金外流，又重申香港是國際金融中心，資金進出正常，香港有健全體制處理。

記者：李哲毅

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