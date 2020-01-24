【罪成候判】華信地產前財務總監貪污及詐騙260萬元罪名成立
文章日期：2020年1月17日 17:38
廉署公布，早前起訴華信地產財務（0252）前財務總監兼公司秘書劉家聰，今日在區域法院被裁定罪名成立，法官將案件押後至2月21日判刑。被告暫時還押懲教署看管。
被告於案發時是華信地產的財務總監兼公司秘書，負責處理華信地產及其附屬公司的一切會計及財務事宜，華信地產於2015年5月決定以逾3.36億元收購一間公司。被告提議將相關的預備工作外判予獨立第三方，獲華信地產同意其建議。華信地產及其附屬公司於2015年5月至2016年6月期間，就有關服務向該會計師樓支付共75.4萬元，當中共約59萬元其後被轉帳至被告的銀行戶口，而餘款則由該會計師樓繼續管有。
而被告亦於2015年6月19日成立希晴業務顧問有限公司(希晴)，他是希晴的唯一董事兼股東。其後於6月至2016年10月期間，在沒有向華信地產披露他在希晴的權益，以及沒有向其他承辦商索取報價的情況下，致使華信地產及其附屬公司委聘希晴提供多項會計、稅務、研究、財務諮詢及顧問服務。
被告作為華信地產的會計部主管，同意並批核了十五張由希晴發出的發票，希晴結果獲發放款項共逾200萬元。如華信地產知悉被告是希晴董事或在希晴持有任何權益，則不會委聘希晴提供該等服務，以及支付有關費用。
華信地產收報3.3元，無升跌。
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