金管局副總裁阮國恒表示，經濟前景不明朗，今年會對銀行資產質素進行更深度調查，尤其是內地相關貸款的審批標準、私人銀行及財富管理貸款及香港財務報告第9號下的貸款分類及撥備。他提到，2019年首三季信貸增長6.7%，形容並非太高水平。

問及上述調查的具體做法，金管局助理總裁（銀行監管）陳景宏表示，會特別留意是否出現信貸轉差的訊號，例如由關注類貸款降為次級或不良貸款的數量，銀行內部對貸款評級有否下移。阮國恒表示，現時港銀的內地貸款中，民企、國企、跨國企業比例為3:4:3。

2019年整體銀行首三季稅前營運利潤按年升1.8%，對比2018年全年增長19.4%有所減慢，阮國恒指出， 2019年整體環境不明朗，由年初貿易磨擦激烈，導致部份貸款項目下降亦不出奇，加上美國減息，壓縮利息收入。

倫敦銀行同業拆息（ LIBOR）將於2021年廢除，阮國恒表示，2019年曾作統計，本港參照LIBOR的衍生工具合約大概有33萬億港元，當中約40%於2021年後到期。。在銀行資產方，約有4.5萬億參考LIBOR定價，佔約3成銀行體系外幣資產，大部份是美元LIBOR，當中約30%於2021年後到期。阮國恒表示，有一半以上銀行已成立委員會着手處理，今年會在與銀行作緊密溝通，避免合同出現法律風險。

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