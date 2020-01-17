去年中國商品房銷售額達16萬億元人民幣（下同），在「因城施策」及「住房不炒」的政策大原則下，碧桂園（2007）總裁莫斌於傳媒午宴上表示，相信商品房銷售額於去年已見頂，料2020年樓價以穩為主，不會大上大落，特別是若開發商都用統一口徑以權益銷售去統計的話，去年就很可能已達頂點，料中國商品房銷售額將於15至16萬億元中間。

去年碧桂園稍稍放緩拿地，莫斌表示去年年碧桂園權益拿地金額約1600億元，沒有太大放緩。他解釋，因為以往內房市場屬「電梯模式」，以前可能拿了不怎麼樣的地，但只要你只要能擠進去，電梯就自然把你帶上去，所以你必須買地﹔但現在是「攀岩模式」，除了需要有自身能力，更要把包袱扔掉，不能再能再買到不好的地，並把每步走穩。

在此情況下，莫斌認為今年是收併購的機會年，今年碧桂園拿地會在1600億元的此基礎上增加，但原則上不會收購企業，因為整體收購難以知道每個項目的情況，及債權、債務，「擔心裡面會有地雷」，只會以項目形式收購。

問到今年銷售展望，他表示2019年碧桂園權益銷售額5522億元，按年增一成，今年希望做得更好，但目前發展不追求規模而追求質量。

近期內房頻頻抽水，莫斌表示，近期政策亦傾向正面，像近期公司發債息率較低及年期較長，但公司對於發債融資比較審慎，除非有實際用途，要按公司需要去做，否則不會隨便發債，再便宜的錢也不會拿。

至於近年碧桂園投資農業及機器人業務，莫斌透露明年有部分機器人可量產，將按每個項目大小分配機器人數量，希望能減低成本。

記者：方楚茵

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