I.T（0999）公布截至11月底止第三季數據，主要營運市場的同店銷售全部錄得倒退，其中，港澳跌幅最大，達33.3%；其次為日本及美國市場，幅6.1%，而內地市場則跌5.2%。

首三季計，港澳市場仍跌14.6%，而內地市場則升1.6%，日本及美國則無升跌。

毛利率方面，第三季港澳市場跌5.4個百分點，降至58.6%，內地則升1.4個百分點至61.5%，而毛利率最高的是日本及美國，達69.5%，按年增加1個百分點，第三季集團計的毛利率跌0.4個百分點，跌至62.3%。首三季方面，港澳跌5.1個百分點至58.7%，內地升0.8個百分點至61.4%，日本及美國跌1個百分點至70.4%。

公司指，港澳業務受到近期社會動盪以及由此導致入境旅客人次減少的不利影響，同店銷售增長下降。而毛利率下降主要是由於額外折扣活動所致。內地方面，第三季度同店銷售增長下降是由於多項因素，但主要是期內在此地區控制線上和線下銷點的折扣活動。至於日本及美國分部，旅客帶來的銷售下降，特別是來自中國大陸的旅客。入境旅客人次減少是由於多項因素，包括人民幣貶值及中美貿易持續緊張。

展望未來，在面對複雜的宏觀經濟及地緣政治環境及香港社會持續不穩定的挑戰下，會繼續保持審慎。因此，成本控制將繼續是所有地區內之主要管理重點。