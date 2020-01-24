恒指29000點爭持，今早升最多218點及跌69點，午後未有改變，收市最終升173點或0.6%，報29056點，是今年來首次收市企高於29000之上，成交金額1113億元，連續第6日高於1000億元，較上日增加9.71%，亦是今年1月14日1191.93億元成交後最多；國指升91點或0.81%，報11419點。

石藥（1093）升5.11%，收報18.92元，是升幅最大的藍籌，另一藥股中生製藥（1177）亦升3.53%，收報11.74元，升幅第三大藍籌。排第二位的是平保（2318）升4.3%，收報99.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻69點。平保連同創科實業（0669）、金沙中國（1928）齊創52周高，分別升2.05%，收報67.3元；及升1.01%，收報45元。

世茂（0813）配股，拖累內房表現，中海外（0688）跌2.15%，收報29.65元，是跌幅最大的藍籌，潤地（1109）、碧桂園（2007）亦分別跌0.93%，收報37.4元；及跌1.15%，收報12.08元。非藍籌內房亦下跌，合景泰富（1813）創52周新高後回吐，收報11.76元，跌1.51%；寶龍地產（1238）收報5.15元，跌1.9%；旭輝（0884）收報6.44元，跌1.68%；富力（2777）收報14.02元，跌1.41%。

物管股個別發展，創52周高股包括，新城悅（1755）收報14.8元，升5.87%；奧園健康（3662）收報6.72元，升1.97%；碧桂園服務（6098）收報29.15元，跌1.52%；永升生活服務（1995）收報6.99元，升4.33%；佳兆業美好（2168）收報22.55元，升2.73%；中海物業（2669）收報5.24元，跌0.76%；保利物業（6049）收報56.4元，升0.62%；時代鄰里（9928）收報5.63元，跌0.53%。

重磅股限制大市升幅，友邦（1299）跌0.86%，收報86.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點；騰訊（0700）收報399元，跌0.25%，亦拖低大市7點。

傳中國推進電動車換電技術，加上傳大眾買內地電池製造商20%股權，刺激電動車、汽車電池股，比亞迪股份（1211）收報48元，升5.49%。

小米（1810）顯著走強，高位暫見13.46元，漲10.1%，創52周新高，收報13.24元，升8.3%，成交額56.7億元。

今曰3隻新股上市，驢跡科技（1745）收報1.9元，較招股價2.12元，跌10.3%；佳辰（1937）收報0.335元，較招股價0.53元，跌36%；華和控股（9938）收報0.8元，較招股價0.5元，升60%。

港鐵（0066）屯馬線一期將於2月14日正式通車。一期設有12個車站，由烏溪沙來回啟德，途經馬鞍山、恆安、大水坑、石門、第一城、沙田圍、車公廟、大圍、顯徑、鑽石山。港鐵升1.81%，收報47.8元，創1個月高。

一周表現方面，恒指過去5個交易日累升1.46%或418點，表現最佳的是中生，累升6.9%，其次為平保、創科，分別升6.8%及6.2%。而表現最差的是吉利（0175），累跌3%，其次為神華（1088）、碧桂園，分別跌2.48%及2.42%。

國指過去5個交易日累升1.35%或152點，表現最佳的是比亞迪，累升23.8%，其次為中生、平保，分別升.92%及6.8%。而表現最差的是吉利，累跌3%，其次為潤啤（0291）、神華，分別跌2.9%及2.4%。

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