【有片：選股王】石藥逼近阻力 宜候小回吸納
文章日期：2020年1月17日 13:00
恒指高開過百點後衝高，最多升218點、高見29101點回順，半日倒跌，收報28,870點，跌12點；國指升3點。大市半日成交586億元。
重磅平保（2318）逆市升逾1%，支持大市；醫藥股急升，石藥（1093）、中生製藥（1177）分別升6%、3%。香港局勢緩和，恒生（0011）恒地（0012）永利澳門（1128）亦升逾1%。5G概念股受捧，中興通訊（0763）、小米（1810）升5%、6%。部分科網、重型機械股向好。
不過，世房（0813）擬配股集資，內房、物管股有沽壓，中海外（0688）恒大（3333）跌逾2%。國藥（1099）擬配股，呷哺呷哺（0688）同程藝龍（0780）擬有股東大手減持，均令股價受壓。近期頻頻有公司抽水或遭股東大手減持，雖然暫時見配售後公司股價仍有能力守住配售價之上，市場具承接力，但無疑打擊港股的上升動力，倘高位拉鋸持續，要提高警覺。
內地第二批帶量採購藥品招標啟動，藥企的產品中標消息傳出，成為催化劑刺激股價表現。石藥（1093）今早升穿18.3元加快向上，不過，要留意，該股去年11月底遺留下跌裂口及10、11月築起圓頂於19.5元形成較大阻力，現水平逼近阻力位，高位要留神，宜候小回吸納，短線低收18.3元則先後離場。
劉思明