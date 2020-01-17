港股高開105點後，最多轉跌69點，而內地公布去年經濟成功「保6」後，恒指曾轉升最多218點，重上29000，高見29101點，不過半日倒跌12點或0.04%，報28870點，成交金額585億元；國指升3點或0.03%，報11331點。

石藥（1093）升6.22%，收報19.12元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌2.75%，收報31.8元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升1.57%，收報96.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；友邦（1299）跌1.49%，收報86.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

世茂房地產（0813）今早停牌，傳涉配股集資，拖累內房股價，合景泰富（1813）今早創52周高後倒跌，半日收報11.72元，跌1.84%；其他近期熱炒的內房亦回吐，旭輝（0884）收報6.39元，跌2.44%；富力（2777）收報13.96元，跌1.83%；恒大（3333）收報20.15元，跌1.92%；融創（1918）收報44.7元，跌1.32%。

物管股個別發展，以創52周高的股份為例，新城悅（1755）半日收報14.4元，升3%，但碧桂園服務（6098）創新高後回吐，收報28.85元，跌2.53%。其他創52周高股份包括奧園健康（3662）收報6.55元，跌0.61%；永升生活服務（1995）收報6.9元，升2.99%；佳兆業美好（2168）收報22.35元，升1.82%；中海物業（2669）收報5.22元，跌1.14%；保利物業（6049）收報56.85元，升1.43%；時代鄰里（9928）收報5.66元，無升跌。

傳螞蟻金服擬中港兩地上市 瑞信、中金參與籌備。中金（3908）收報16.08元，升1.13%；阿里巴巴（9988）收報217元，跌1.09%。騰訊（0700）、美團（3960）亦下跌，分別收報397.6元，跌0.6%；及收報110.2元，跌1.87%。

沽空機構Valiant Varriors繼續狙擊維他奶（0345），今早發文續指其對維他奶的指控有證有據。維他奶半日跌4.2%，報28元。

財新報道，中石化、中石油董事長或同時換帥，中石化（0386）半日無升跌，收報4.69元，而中石油（0857）跌0.51%，收報3.92元。

小米（1810）今早顯著走強，高位暫見12.88元，漲5.4%，創上市新高，半日收報12.82元，升4.9%，成交額暫為20億元，最新市值重回3000億元以上，現報3090億元。

今日3隻新股上市，驢跡科技（1745）收報2.04元，較招股價2.12元，跌3.7%；佳辰（1937）收報0.355元，較招股價0.53元，跌33%；華和控股（9938）收報0.69元，較招股價0.5元，升38%。

港鐵（0066）屯馬線一期將於2月14日正式通車。一期設有12個車站，由烏溪沙來回啟德，途經馬鞍山、恆安、大水坑、石門、第一城、沙田圍、車公廟、大圍、顯徑、鑽石山。港鐵半日升1.17%，收報47.5元，創1個月高。

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