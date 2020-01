沽空機構Valiant Varriors繼續狙擊維他奶(0345),今早發文續指其對維他奶的指控有證有據。

【狙擊之後】維他奶發澄清公告:Valiant Varriors報告失實

【沽空狙擊】Valiant Varriors 質疑維他奶財務表現 目標價10元

Valiant Varriors指,根據澳洲證券投資委員會(ASIC)的報告,維他奶澳洲公司2019年的稅前盈利為979萬澳元,但維他奶的年報則顯示為1630萬澳元。Valiant Varriors指,從ASIC報告中的折舊及攤銷金額,與維他奶年報一致,相信稅前盈利的分別並非受此影響。

Valiant Varriors最後指,與其攻擊該沽空機構,公司更應該做得更好,並說明他們的行為。又總結指「正如一個聰明人曾經說過的,驕傲要在墮落之前來(Pride, as a wise man once said, comes before a fall.)」。

維他奶股價下挫,現報27.9元,跌4.6%,最多曾跌4.95%,見27.8元。

其他報道:

【胎死腹中】Facebook暫放棄在WhatsApp上銷售廣告的計劃

【無意配股】合景泰富孔健岷:估值太低無意股本融資

【新股傳聞】傳螞蟻金服擬中港兩地上市 瑞信、中金參與籌備

【股份異動】小米曾漲5%見一年新高 去年低位反彈至今累飈逾5成

【中國數據】第四季度GDP符預期 全年則遜預期 12月失業率上升

【先舊後新】世茂停牌 傳涉配股集資 拖累內房股價

【港股開市】恒指高開105點 三新股皆挫

【國企換帥】財新:中石化、中石油董事長或同時換帥

【開市焦點】美股創新高 港股ADR升84點

【歐美戰報】金融科技股推動 美股再創新高 道指升267點