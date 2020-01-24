【繼續狙擊】Valiant Varriors：年報與澳洲官方數據不一
文章日期：2020年1月17日 11:39
沽空機構Valiant Varriors繼續狙擊維他奶（0345），今早發文續指其對維他奶的指控有證有據。
【狙擊之後】維他奶發澄清公告：Valiant Varriors報告失實
【沽空狙擊】Valiant Varriors 質疑維他奶財務表現 目標價10元
Valiant Varriors指，根據澳洲證券投資委員會(ASIC)的報告，維他奶澳洲公司2019年的稅前盈利為979萬澳元，但維他奶的年報則顯示為1630萬澳元。Valiant Varriors指，從ASIC報告中的折舊及攤銷金額，與維他奶年報一致，相信稅前盈利的分別並非受此影響。
Valiant Varriors最後指，與其攻擊該沽空機構，公司更應該做得更好，並說明他們的行為。又總結指「正如一個聰明人曾經說過的，驕傲要在墮落之前來(Pride, as a wise man once said, comes before a fall.)」。
維他奶股價下挫，現報27.9元，跌4.6%，最多曾跌4.95%，見27.8元。
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