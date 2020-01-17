今日傳出世茂（0813）趁高配股籌38億元，拖累多隻創新高具潛在配股風險內房下挫，不過據銀河聯昌報告指，近日安排了投資者午宴，合景泰富主席孔健岷亦有出席，會上孔健岷表示股份2020年市盈率僅5倍，故無意做任何股本融資。該行估算除非股價達16-17元，否則合景泰富無意作股本融資。

同時，該行引述孔健岷指，有信心未來數年能交出3成合約銷售及盈利增長，主要受益於5550億元人民幣的原有土儲及5000億元人民幣舊城改造項目，土儲達1萬億人民幣。快速的銷售增長亦支持盈利增長。以及正在投放一億元改善SAP系統等。

加上，孔健岷指出，分拆物管業務將在下半年進行，且架構近似時代中國（1233）分拆時代鄰里（9928），股東將獲分派，而分拆的物管業務估值料達100億港元，並轉化為歸屬股東價值每股2.4元。

該行指，雖然合景泰富股價在上月升近4成，但市盈低仍只為五倍及包含分拆的回報達8厘，故重申買入評級及目標價15.4元。

合景泰富今早一度創新高至12.1元或升1.3%，其後倒跌至11.66元或跌2.3%，暫報11.78元。

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